Karla Gascón se pronuncia após acusar equipe de Fernanda Torres de ódio contra 'Emilia Pérez'

A atriz Karla Sofía Gascón se pronunciou depois que uma fala sua dizendo que "há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal dela e de Emília Perez" ganhar ampla repercussão nesta quarta-feira, (29). A declaração foi feita em uma entrevista da espanhola à Folha de S.Paulo. Usuários das redes sociais acusaram a atriz do filme francês de infringir regras da Academia.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Fernanda Torres para um pronunciamento sobre o assunto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.. Ela e Fernanda disputam a categoria de Melhor Atriz e Emília Perez é o principal concorrente de Ainda Estou Aqui ao prêmio de Melhor Filme Internacional. Ambos também disputam a estatueta de Melhor Filme."Isso não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e ponto. Se ela Fernanda Torres ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também", disse Karla. "O que eu não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou o do meu filme, porque isso não leva a lugar algum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais."Logo em seguida, a atriz citou a equipe de Fernanda. "Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu."Nas redes sociais, o público passou a questionar se Karla teria infringido regras da Academia por conta da fala. Um dos tópicos do regulamento do Oscar trata sobre declarações públicas.• Declarar decisões, preferências ou estratégias de votação.• Incentivar ou desencorajar membros a votar por qualquer filme, atuação ou conquista.• Referenciar um filme atendendo, não atendendo ou superando os requisitos de elegibilidade do Oscar, como Padrões de Inclusão ou limiares de distribuição em cinemas.• Compartilhar informações enganosas ou falsas sobre um filme, atuação ou conquista.Até o momento, a Academia não se pronunciou sobre o caso. Em comunicado enviado à Variety, Karla Gascón negou que se referiu a pessoas "diretamente associadas" a Fernanda Torres, mas sim à "toxicidade e os discursos de ódio violentos nas redes sociais".Ela também voltou a elogiar a atriz brasileira. "Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. ... Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso."Na última sexta (24), Fernanda chegou a gravar um vídeo pedindo pelo fim dos ataques a Karla e a Emilia Pérez. "Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de um contra o outro, pelo amor de Deus. Todo mundo ali merece o prêmio e merece o carinho da gente.", disse ela na ocasião.