Documentário que registra cena roqueira do Vale do Paranhana está disponível no YouTube

Está disponível no YouTube o documentário As Pedras do Rio Ligeiro – A História do Rock no Vale do Paranhana, que conta os desdobramento da cena roqueira da região, localizada a cerca de 80km de Porto Alegre. Para saber um pouco mais sobre como se formou esta cena, o produtor Rodrigo Viegas, aliado a diversos profissionais, registrou entrevistas com bandas como Çalhere, Althar, Silêncio Oculto, Túlipa, Alerta Geral, Megalon, Os Exterminadores, Cristal Cético, Antisocial e Drelos, buscando de cada uma um pedaço desta história, através de suas trajetórias, gravações e shows nas décadas de 1980 e 1990.

Do Rock and Roll, e Hard Rock, passando pelo Punk/Hardcore até chegar ao Death Metal, o documentário busca abranger os mais variados estilos desta época tão rica musicalmente. Produzido pela Tai Filmes, As Pedras do Rio Ligeiro – A História do Rock no Vale do Paranhana contará com exibições especiais iniciais em Três Coroas e Taquara, com datas a serem divulgadas.