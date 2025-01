Sarau Meus Discos e Nada Mais tem edição dedicada a Tom Jobim no Porto Verão Alegre

Após quatro edições realizadas em 2024, o Sarau Meus Discos e Nada Mais volta ao Espaço 373 (Comendador Coruja 373) integrando a programação do Porto Verão Alegre 2025, com uma edição na quinta-feira (30), às 21h. Ingressos entre R$ 21,00 e R$ 60,00, pelo site do festival.

A edição homenageia o aniversário de nascimento de Tom Jobim, 25 de janeiro, e conta com a participação da cantora e compositora Adriana Deffenti, a cantora Dida Larruscain e o jornalista e curador Roger Lerina. Os convidados apresentarão álbuns do compositor e suas faixas favoritas. Fazendo a trilha sonora, a noite conta com o DJ Damon Meyer.

Comandado pela jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, o evento integra o projeto A História do Disco, que reúne o podcast de mesmo nome, que está em sua quinta temporada, sendo um dos programas de música mais ouvidos no Spotify Brasil e está entre os semifinalistas ao 8º Prêmio Profissionais da Música.