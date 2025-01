Quinta edição do Sábado Underground reúne expoentes do rock autoral gaúcho no Music Box Studio

O projeto Sábado Underground chega à quinta edição reunindo grupos de rock de diferentes vertentes no Music Box Studio (Benjamin Constant, 1.512) neste sábado (1), às 19h. Na ocasião, sobem ao palco as bandas A Ordem Inversa, kein Montag, Coisa D loco e Oroboro. A noite tem apoio do F.I.B.R.A. Festival. Ingressos antecipados (R$ 15,00) pelo pix 417.142.020-20; na hora, no local, as entradas custam R$ 20,00. A banda A Ordem Inversa (Porto Alegre) fez o salto do formato acústico para o elétrico, numa pegada hard rock, e atualmente divulga o segundo EP. Por sua vez, o kein Montag transita entre o rock industrial, pós-punk e EBM, enquanto o Coisa D Loco (Alvorada), que já tem três álbuns lançados, se movimenta no rock alternativo em um sonoridade que mescla diferentes influências. Por fim, a Oroboro (Gravataí) une o contemporâneo e o clássico, buscando influência em ícones dos anos 1960 e 70 como Led Zeppelin, The Beatles e The Who.