Peça 'O Assassinato de Santiago' coloca espectador no papel de detetive

Thriller gaúcho onde o espectador se torna quase um detetive de um caso criminal, a peça O Assassinato de Santiago será apresentada de sexta-feira (31) a domingo (02), sempre às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), dentro da programação do Porto Verão Alegre. Ingressos à venda no site do Festival, a partir de R$ 21,00.Dirigida por Dennys D´Almeida, O assassinato de Santiago traz um empresário e milionário que promove um reunião para anunciar algo importante e na, mesma noite, é assassinado. Com a certeza de que um dos convidados é o assassino, se inicia uma corrida contra o tempo, para descobrir quem matou Santiago. A encenação propõe uma reflexão sobre as relações humanas, tão vazias em tempos de ódio, corrupção e ganância.