Indicado ao Oscar, filme 'Trilha sonora para um Golpe de Estado' estreia nesta quinta-feira

Indicado ao Oscar 2025 na categoria Melhor Documentário de Longa-Metragem, o longa-metragem Trilha sonora para um Golpe de Estado estreia nesta quinta-feira (30) nos cinemas de diversas capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre. Dirigida pelo belga Johan Grimonprez, a produção é um dos documentários mais relevantes de 2024 e explora as conexões entre jazz, colonialismo e os bastidores da Guerra Fria.

A história parte do protesto dos músicos Abbey Lincoln e Max Roach, que invadiram o Conselho de Segurança da ONU em 1961 para denunciar o assassinato do líder congolês Patrice Lumumba. Neste período, artistas negros, como Louis Armstrong, enfrentavam dilemas profundos entre representar resistência cultural e serem usados como ferramenta de propaganda durante a Guerra Fria, para encobrir tramas políticas. A obra traz depoimentos de nomes como Malcolm X, Nina Simone, Thelonious Monk, John Coltrane e do próprio Armstrong.



Com edição de Rik Chaubet, o documentário combina imagens de arquivo, performances musicais e gráficos animados, dialogando diretamente com o jazz. Desde sua estreia no Festival de Sundance 2024, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri por Inovação Cinematográfica, o filme vem acumulando prêmios como os de Melhor Roteiro e Melhor Montagem pela Associação Internacional de Documentários. Também recebeu indicações ao Gotham Awards, Critics Choice Documentary Awards, Cinema Eye Honors e European Film Awards.