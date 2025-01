Conheça livros de Marina Colasanti, morta aos 87, que deixou vasta obra publicada

Morreu nesta terça-feira (28), aos 87 anos, a escritora e artista plástica Marina Colasanti. Referência na literatura infantojuvenil dentro e fora do país, ela foi revolucionária na escrita para crianças e jovens, mas também produziu obras de alta qualidade para adultos.

A autora recebeu, em 2023, o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de uma obra que inclui poemas, ensaios, crônicas, contos de fadas, traduções, histórias infantis e reportagens. Ao longo de seus 50 anos de carreira, foram mais de 70 obras publicadas.

Confira abaixo alguns dos principais livros de Colasanti.

EU SOZINHA (1968)

O livro de estreia da autora aborda as marcas deixadas pela solidão. Colasanti escreve sobre uma mulher que mora sozinha, viaja sozinha, come sozinha, trabalha sozinha e leva toda a vida sozinha.

UMA IDEIA TODA AZUL(1979)

Essa coletânea de dez contos é ambientada em um universo de príncipes e princesas onde unicórnios, gnomos e fadas são reais. Os castelos, bosques e reinos imaginários de Colasanti revelam sonhos, fantasias, medos, desejos e outros sentimentos da vida real.

ANA Z. AONDE VAI VOCÊ? (1993)

A protagonista Ana Z. desce para o fundo de um poço e por lá encontra um mundo desconhecido que a leva a uma jornada de autoconhecimento. Enquanto Ana Z. aprende a se conhecer, o leitor também é convidado a refletir sobre si mesmo.

A MOÇA TECELÃ (2003)

Neste livro, o ato de tecer é uma parábola para a vida e o amor. Uma moça passa seus dias tecendo com alegria e cuidado, ela escolhe os fios com apreço, combina os detalhes da trama e vai criando seu próprio destino. Até que um dia surge um nó -a solidão e o desejo de ter uma companhia.

23 HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE (2005)

Nessa história há um príncipe e um viajante. O príncipe passou anos em um castelo com muralhas que cresciam cada vez mais para protegê-lo do pouco que via do mundo, de seu refúgio viu seu avô, seu pai e seus tios morrerem em batalhas. Até que um dia um viajante chega trazendo histórias do mundo além das muralhas, com paisagens, pessoas e experiências irresistíveis.

BREVE HISTÓRIA DE UM PEQUENO AMOR (2013)

Título que foi eleito como o melhor livro de ficção do ano pelo Jabuti -uma das dez estatuetas que ela recebeu ao longo da carreira-, a obra conta a história de uma escritora que resolve cuidar de filhotes de pombo que encontrou em um ninho abandonado e, por meio de prosa poética, fala de crescimento, amor e desapego.

TUDO TEM PRINCÍPIO E FIM (2017)

Com um olhar lírico sobre o cotidiano, Colasanti busca escrever a beleza e o encanto das coisas mais banais. A obra oferece novas percepções sobre objetos e situações que nos cercam e mostra como a poesia se faz presente na vida de todos a todo instante trivial.