Cris Pereira traz espetáculo 'Em Busca do Piá Raiz' ao Theatro São Pedro nesta semana

Dentro da programação do Porto Verão Alegre, o humorista Cris Pereira volta a apresentar na Capital o show Em Busca do Piá Raiz. O show de comédia terá sessões de terça (28) a quinta-feira (30), sempre às 20h, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Ingressos no site do Porto Verão Alegre, por valores de R$ 21,00 a R$ 60,00.Remetendo aos modelos clássicos do humor de salão, Em Busca do Piá Raiz é baseado em piadas e histórias que fazem com que o público se identifique, relembrando parentes, amigos e conhecidos. Nessa nova performance, o querido personagem Gaudêncio busca a autenticidade, voltando às raízes de uma infância sem frescuras.