Fundação Iberê terá entrada gratuita neste feriado de Navegantes

Neste domingo (2), feriado em homenagem à padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes ou Iemanjá, a Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000) terá entrada gratuita.

Na ocasião, o público poderá visitar as exposições que ocupam os quatro andares: Iberê 110 Anos – Minha Restinga Sêca, Iberê Camargo – Território das Águas, 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível – Itinerância Porto Alegre e Un lento venir viniendo. Capítulo III, com obras do colecionador argentino Alec Oxenford.