Retratos de personalidades de Porto Alegre estão na exposição Poartraits, no Pontal Shopping

A partir do dia 29 de janeiro, o Pontal Shopping, em parceria com a Livraria Santos, recebe a exposição “Poartraits - Uma Viagem Visual pelo Coração de Porto Alegre”, do fotógrafo Nathan Carvalho. A mostra artística, localizada no 2º piso, ao lado da Livraria Santos, apresentará retratos de 87 personalidades que moldam a identidade cultural, social e política da capital gaúcha. As imagens, capturadas pelo olhar sensível e poético de Nathan, combinam técnicas de fotografia em preto e branco e cores, revelando a essência de cada retratado. A entrada é franca, e a visitação é livre durante o horário de funcionamento do shopping.



Com 20 anos de carreira e uma trajetória internacional, Nathan Carvalho é reconhecido por sua capacidade única de capturar a alma humana através de suas lentes. O fotógrafo, que estudou em Nova York e Londres e trabalhou ao lado de nomes como o renomado Patrik Andersson, traz em “Poartraits” um projeto ousado que retrata Porto Alegre através de suas personalidades mais influentes.



Ao longo de três anos, Nathan percorreu diversos pontos da cidade, escolhendo locais significativos para cada uma das 87 figuras retratadas. Entre elas, estão nomes como o governador Eduardo Leite, os músicos Kleiton & Kledir, a artista plástica Heloisa Crocco, o empresário Jorge Gerdau, o chef Carlos Kristensen e o escritor Fabrício Carpinejar, além de outras personalidades que representam diferentes aspectos da vida porto-alegrense.



A exposição é uma extensão do livro “Poartraits – Um retrato contemporâneo de Porto Alegre", lançado pelo fotógrafo. Com 168 páginas e tiragem limitada, a obra é uma crônica visual da cidade, mesclando técnicas de fotografia em P&B e colorida, revelando a alma e as múltiplas facetas de uma Porto Alegre em constante transformação. A curadoria de Cristina Geyer e a direção de arte de Cláudio Franco complementam o trabalho minucioso de Nathan, que consolida seu papel como um dos grandes cronistas visuais da identidade da Capital gaúcha.