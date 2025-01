Santander Poa Jazz Festival será realizado em março, no Barra Shopping Sul

A nona edição do Santander Poa Jazz Festival já tem data marcada. Nos dias 7, 8 e 9 de março, o Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300) será palco para shows de grandes nomes da música nacional e internacional. Como nas edições anteriores, serão três apresentações por noite, com início às 20h. Haverá bares com gastronomia e bebidas, além de vendas de discos de jazz e outras novidades.A programação completa será divulgada em um evento ,exclusivo para jornalistas e convidados, no dia 3 de fevereiro, no Grezz. Na ocasião também será apresentada a nova identidade visual do festival.Reconhecido como Melhor Festival de Música do Brasil no Prêmio Profissionais da Música (PPM), em 2017 e 2019, o evento tem curadoria de Carlos Branco e realização de Branco Produções e Grezz. Os ingressos estarão à venda pela plataforma Sympla a partir do dia 4 de fevereiro. Os tickets podem ser adquiridos separadamente para cada dia, com preços de R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia entrada), ou em formato de passaporte para toda a programação, no valor único de R$ 270,00 (inteira) e R$ 135,00 (meia entrada).