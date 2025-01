Últimos dias para conferir instalação Pulsar, parceria do Kino Beat com Instituto Ling

Quem passar pelo Instituto Ling até o dia 31 de janeiro poderá conferir a instalação artística Pulsar, criada pelos artistas Dimitre Lima e Gabriela Castro, com curadoria de Gabriel Cevallos, idealizador do festival Kino Beat. Com movimentos luminosos que podem ser vistos por quem está dentro ou fora do local, de dia ou à noite, a obra faz uma alegoria a todas as pessoas que já passaram pelo prédio do centro cultural. A visitação pode ser feita com entrada franca, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h.Na criação do trabalho, os artistas-técnicos experimentaram circuitos, programação digital, cálculo e desenho para a concepção de uma obra site-specific em que a poética e as informações científicas são inseparáveis e equivalentes. Segundo Cevallos, a obra transforma a luz em fenômeno sensível, em que a presença e o presente se tocam, e oferece uma experiência que transcende a cognição.O trabalho foi inaugurado no dia 31 de outubro do último ano, data exata em que a sede do Instituto Ling foi aberta em Porto Alegre, marcando o aniversário de 10 anos do centro cultural e a primeira parceria do espaço com o festival Kino Beat que, em 2024, completou 15 anos. Os bastidores da montagem da obra foram registrados em um minidocumentário, com produção da Eroica Conteúdo, disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube do Instituto Ling.