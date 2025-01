Banda paraibana Papangu traz seu rock progressivo em show no RR44 de Porto Alegre

A banda paraibana Papangu, um dos nomes de destaque no rock progressivo nacional contemporâneo, inicia um novo ciclo em sua trajetória com a turnê Engaiolada, que acontecerá entre janeiro e fevereiro de 2025. Como parte da turnê, o grupo retorna aos palcos de Porto Alegre nessa segunda-feira, com apresentação no RR44 (Silva Só, 44), a partir das 20h. Ingressos devem ser adquiridos em link no perfil @papangu.br no Instagram.