Vera Felippi analisa história e técnicas têxteis em curso no Instituto Ling

Designer e pesquisadora com foco no patrimônio cultural têxtil, Vera Felippi estará no Instituto Ling (João Caetano 440) nos dias 28, 29 e 30 de janeiro (terça, quarta e quinta-feira) para ministrar o minicurso Trama e Laçada: história e técnicas têxteis. Durante os três encontros, que acontecem sempre às 19h, ela apresentará um amplo panorama sobre a criação e o desenvolvimento dos tecidos a partir de imagens dos acervos de importantes museus do mundo e de amostras físicas de fibras e fios, assim como representações em pinturas, achados arqueológicos, documentos e objetos preservados.A atividade faz um resgate ao passado para mostrar que a história dos têxteis é quase tão antiga quanto a nossa própria civilização. De agulhas e teares milenares, passando por tapeçarias que narram conquistas no período medieval europeu, o curso mostrará tecidos de trajes e ornamentos marcantes como as rendas, além de diferentes mudanças de práticas e costumes provocadas por revoluções e guerras.O programa das aulas ainda passa pelas classificações, características, propriedades e processos de fiação, mostrando também a evolução dos equipamentos de produção e os processos industriais e artesanais, até chegar aos não-tecidos e a tratamentos como tingimento e estamparia. A atividade é aberta ao público geral, com vagas limitadas. Os ingressos custam R$ 294,00 e estão disponíveis no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.