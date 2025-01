Instituto Ling recebe seis shows musicais dentro do Porto Verão Alegre deste ano

Instituto Ling (rua João Caetano, 440) receberá seis shows que integram a programação do 26º Festival Porto Verão Alegre. As primeiras apresentações acontecem nesta terça (28) e na quarta-feira (29), sempre às 20h, com o show do grupo Vermelho Vinil (formado por Mariana Junges, Juliano Barreto e Wesley Araújo) com o conjunto Marmota Jazz (que tem os instrumentistas Pedro Moser, Leonardo Bitencourt, André Mendonça e Bruno Braga). Os ingressos para cada sessão custam entre R$ 21,00 e R$ 60,00 e podem ser adquiridos no Até o início de fevereiro, o(rua João Caetano, 440) receberá seis shows que integram a programação do. As primeiras apresentações acontecem nesta terça (28) e na quarta-feira (29), sempre às 20h, com o show do grupo(formado por) com o conjunto(que tem os instrumentistas, L). Os ingressos para cada sessão custam entre R$ 21,00 e R$ 60,00 e podem ser adquiridos no site do Festival ou diretamente na recepção do espaço cultural.

Intitulado Vermelho Vinil & Marmota Jazz, o show de abertura da programação musical no Instituto Ling dentro do Porto Verão Alegre irá contar com um repertório que une as trajetórias dos artistas multifacetados com performances cênicas, para mostrar releituras em estilo retrô de grandes sucessos da música pop. Na sequência, o espaço recebe atrações que vão da música instrumental à popular brasileira. Nesta quinta (30) e na sexta-feira (31), sempre às 20h, a cantora lírica Andiara Mumbach e o violonista clássico Marcel Estivalet sobem ao palco do centro cultural com o espetáculo Poesia Brasileira em Concerto. Dirigido por Carlos Rodriguez, o show destaca obras de compositores brasileiros, como Tom Jobim, Egberto Gismonti e Heitor Villa-Lobos, combinadas com versos de celebrados poetas, entre eles Mario Quintana e Dora Vasconcellos.



Já no dia 7 de fevereiro (sexta-feira), às 19h, se apresentam o saxofonista Esdras Nogueira e seu grupo, formado pela flautista Thanise Silva, o trombonista Losha Buáh, o baterista Thiago Cunha, o guitarrista Marcos Moraes e o baixista Vavá Afiouni. Membro da banda Móveis Coloniais de Acaju, Esdras, interpretará Transe, uma releitura instrumental contemporânea para o clássico álbum Transa, de Caetano Veloso. Na mesma data, às 20h, o multi-instrumentista Angelo Primon se apresentará em formato de power trio, subindo ao palco ao lado do baterista Luke Faro e do contrabaixista Bruno Vargas para mostrar a singularidade das sonoridades de instrumentos étnicos como oud árabe, tanpura e surbahar indianos. O show terá outra sessão no dia 8 (sábado), também às 20h.



Outra atração do dia 8 será o musical Sereno Canto, com apresentações às 16h e às 19h. O espetáculo tem o cantor e compositor Thiago Ramil interpretando canções e contos ao lado de contadores de histórias. Feito para adultos e crianças de todas as idades, o show traz diferentes ambientações com sons de pássaros, água corrente, matas e florestas, percorrendo "doces" melodias, narrativas profundas e paisagens sonoras inspiradas na prática do acalanto.



Por último, no dia 13 de fevereiro (quinta-feira), às 20h, o centro cultural receberá o bandolinista Elias Barboza e o Kiai Grupo, com o show de lançamento do disco Quarta Dimensão. O trabalho, ainda inédito, reúne composições que transitam entre o choro contemporâneo e o jazz fusion, em uma performance marcada por virtuosismo, emoção e experimentação sonora. O álbum é um encontro entre a tradição e a vanguarda, em que o bandolim de Barboza dialoga com o piano de Marcelo Vaz, o baixo de Dionísio Souza e a bateria de Lucas Fê.