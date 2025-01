Montagem infantil 'Baile das letrinhas' tem duas apresentações neste sábado (25)

Baile das letrinhas, da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, será apresentado às 15h e às 17h deste sábado, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), dentro da programação do 26º Porto Verão Alegre. Os ingressos para cada sessão custam entre R$ 21,00 e R$ 80,00 e estão à venda pelo O espetáculo infantil, da, será apresentado às 15h e às 17h deste sábado, no(rua João Caetano, 440), dentro da programação do. Os ingressos para cada sessão custam entre R$ 21,00 e R$ 80,00 e estão à venda pelo site oficial do Festival.

Com direção de Júlia Ludwig, o solo da atriz Deborah Finocchiaro conta com uma novidade nesta nova temporada: as animações criadas por Angelo Maximo. A montagem teatral que parte do livro homônimo escrito por Deborah e editado pela Bestiário (2022), propõe uma brincadeira com o alfabeto de forma poética e lúdica. Através de elementos simples que se transformam sob o olhar do público, a atriz baila com as letras e as palavras, reconhecendo seus formatos e sonoridades, aproximando-as do universo das crianças através de imagens, música ao vivo e manipulação de objetos.

"A peça estimula e exalta a imaginação, o prazer de aprender e o autodesenvolvimento, valorizando o respeito às diferenças e à autenticidade. Conscientiza e provoca a reflexão sobre a diversidade e unicidade de cada indivíduo, que, assim como as letrinhas - que só formam palavras por serem diferentes umas das outras -, tem seu valor único e intransferível", destaca a atriz que, em 2025, completa 40 anos de carreira no teatro.



Além de assinar o texto e atuar no espetáculo, Deborah é autora também das músicas de Baile das letrinhas. O trabalho conta, ainda, com construção de formas animadas, cenografia e orientação de manipulação de Paulo Martins Fontes e Eduardo Custódio; figurino de Renan Vilas,

boneco de luva de Rodrigo Hernández Sandoval; iluminação de Leandro Roos Pires, e trilha sonora de Rafael David.