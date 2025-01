Longa japonês Sol de Inverno traz olhar delicado e generoso sobre encontros humanos

Depois de passar por grandes festivais internacionais, como Cannes, Toronto e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa Sol de Inverno, do japonês Hiroshi Okuyama, chega aos cinemas do Estado neste final de semana. Inspirado pela música Boku no Ohisama ("My Sunshine"), da dupla folk Humbert Humbert, o cineasta narra neste, que é o segundo longa da sua carreira, a história do pequeno Takuya (Keitatsu Koshiyama). Aos 9 anos, o menino pena para acompanhar os demais colegas, entusiasmados com os treinos de hóquei no inverno. Embora não leve muito jeito para o esporte, Takuya descobre na pista de patinação algo novo ainda mais empolgante ao assistir às coreografias graciosas da jovem Sakura (Kiara Takanashi).Atento ao interesse do menino, o treinador Hisashi Arakawa (Sôsuke Ikematsu), ex-campeão da patinação artística, decide acolhê-lo e treiná-lo como parceiro de Sakura. Mais do que ensiná-lo, porém, a atitude do professor provoca o desabrochar destes três personagens, levando-os a formar um laço profundo e simbólico.