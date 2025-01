Nación Ekeko e Lizza Dias abrem Mostra Tum Tum 10 com shows gratuitos neste sábado, em Caxias do Sul

A ancestralidade latino-americana do argentino Diego Pérez, do projeto Nación Ekeko, e a música de raiz da porto-alegrense Lizza Dias são as sonoridades que abrem o Festival Tum Tum de Verão, neste sábado (25), em Caxias do Sul. Os shows são gratuitos e prometem movimentar o público no Parque dos Macaquinhos, dentro da programação da 10ª Mostra Tum Tum - 10 Anos Tocando Vidas.Lizza Dias sobe ao palco às 16h. Natural de Porto Alegre, Lizza tem atuação artística desde a infância, participando de eventos no bairro Partenon, na capital gaúcha. Ainda no RS, passou por bandas de axé, MPB e afro-tchê. Depois de se mudar para o Rio de Janeiro, começou a fazer backing vocal para cantores de renome, como Alcione, Leci Brandão e Dudu Nobre. Atualmente, se apresenta no projeto Caboclinhas, com shows de música e dança, num repertório que mescla samba de raiz, forró, frevo, jongos, afoxé e ijexá.Na sequência, às 17h, é a vez de Nación Ekeko, projeto argentino que nasceu do encontro da música de raízes latino-americanas com canções e recitações coletadas da tradição popular. Criado pelo músico e compositor Diego Pérez, que também integra o projeto Tonolec, Nación Ekeko percorre uma jornada musical pelas veias abertas da América Latina. No palco, o artista cria uma experiência sensorial a partir da fusão de sons andinos, latinos, indígenas e africanos com ritmos eletrônicos e contemporâneos. O live set combina instrumentos pré-colombianos, vozes e tecnologia, numa celebração de ritmos e danças.Em caso de chuva, os shows serão transferidos para o Pátio da Estação (Rua Olavo Bilac, 503, bairro Rio Branco) mantendo data e horário.Além da programação musical, o Festival Tum Tum de Verão leva ao Parque dos Macaquinhos mais uma edição da Feira Criativa, que reúne aproximadamente 20 expositores nas áreas de arte e gastronomia. Os estandes estarão abertos a partir das 11h, um convite para o público curtir o sábado de verão no parque. Também está programada discotecagem com Não Fuja da Baia e aulas coletivas de dança. Mais informações podem ser conferidas nos perfis @mostratumtum nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.