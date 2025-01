Luana Maia e grupo são atração gratuita no Ecarta Musical deste sábado

A cantora, compositora e multiinstrumentista Luana Maia se apresenta no próximo sábado (25), às 18h, no projeto Ecarta Musical, com entrada franca. No show Estilhaços e territórios em corpos, ela sobe ao palco acompanhada dos músicos Denner Gomes, Paulo Santos e Bruno Coelho. O show terá transmissão ao vivo pelo Canal da Fundação Ecarta no Youtube. Aos que comparecerem, é sugerida a doação de um quilo de arroz parboilizado para a Cozinha Solidária Ecarta. A proposta sonora mescla o tradicional ao contemporâneo com sotaques brasileiros, reunindo desde a milonga do sul, samba, chegando ao nordeste com a ciranda e o forró misturando gêneros musicais e uma junção de instrumentos que dialogam sob diversas perspectivas musicais em âmbito nacional. No repertório, navega entre o sagrado ao profano, possibilitando uma contação de histórias em oito composições próprias: E Agora Aonde Estará, Eu Queria Falar de Amor, Cigana de Mim, João-de-Barro, Minha Conga, Canto da Tua Não Existência, Maré e Licença.