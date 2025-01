Projeto Plays The Samba revisita clássicos de sambistas brasileiros em versões blues

O projeto Plays The Samba, liderado pelo músico pelotense César Lascano, estará no Grezz (Almirante Barroso, 328), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (24), às 21h. O show revisita clássicos do samba em versões blues, unindo os dois gêneros em um diálogo musical. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00, no Sympla.Além das canções, falas durante a apresentação destacam as conexões entre samba e blues, gêneros que compartilham origens negras e surgiram em contextos de miscigenação cultural. Ambos carregam histórias de marginalização, sendo reconhecidos como expressões culturais importantes.Criado em 2014, o Plays The Samba também conta com Júnior Vieira (guitarra e produção musical), Daniel Orttiz (bateria e percussão), Wagner Sicca (baixo), Marcelo Schuch (backing vocal) e Davi Batuka (percussão).