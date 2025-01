Horrores da ditadura brasileira surgem em espetáculo no Teatro Bruno Kiefer da CCMQ

O teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe, nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o espetáculo NósEntreNós - Ato-Manifesto Censurados. A montagem do Grupo Skatá traz uma releitura de histórias reais de inúmeros ativistas brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas durante o período entre 1969 e 1978, época em que o AI5 suspendeu direitos civis, fechou parlamento, perseguiu, cassou e matou opositores do regime. Ingressos, a partir de R$ 21,00, no site do Porto Verão Alegre.Ao embalo inicial do Hino da Independência do Brasil, a trilha sonora do espetáculo contribui na construção da narrativa, com composições de diversos artistas brasileiros, entre eles Caetano Veloso, Racionais MC’s, Maria Bethânia, Chico Science, Luiz Gonzaga e Chico Buarque. No palco, um jovem questiona a história da democracia no Brasil e seus problemas estruturais, bem como os inúmeros golpes de estado que o país tem em seu histórico. De maneira performática, interpreta ativistas que marcaram a resistência, trazendo relatos e estatísticas que insistem em se repetir.