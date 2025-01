Peça infantil As Aventuras de Traça-Letra e Traça-Tudo pelo RS tem ensaio aberto em Porto Alegre

Projeto idealizado pelo Grupo NEELIC, As Aventuras de Traça-Letra e Traça-Tudo pelo RS tem seu ponto de partida neste domingo (26), com ensaio aberto na Praça Jorge Bastane, no Bairro São Sebastião, em Porto Alegre. O espetáculo é gratuito e livre para todos os públicos.Contemplada pelo Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024 - Programa Retomada Cultural RS, a peça infantil Traça-Letra e Traça-Tudo surge revitalizada, com novos cenários e figurinos. Além desta apresentação, a peça fará circulação estadual, com apresentações em escolas públicas da Região Metropolitana de Porto Alegre e a realização de um workshop, tudo pensado para acolher também crianças e adultos com deficiência física e mobilidade reduzida, deficiência intelectual e mental.Em cena estão as aventuras de duas tracinhas que moram juntas em uma biblioteca. Elas são muito amigas, mas têm temperamentos diferentes. Traça-Letra é seletiva ao escolher os livros para se alimentar. Traça-Tudo come todo tipo de folhas. Então, acaba tendo uma indigestão e precisa da ajuda da plateia para resolver o problema. Juntas, elas vivem peripécias, viajam pela literatura de diferentes países, cantam, dançam e desenvolvem o desejo de saber.