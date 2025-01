Rafael Malenotti faz show em homenagem a Roberto e Erasmo Carlos no Theatro São Pedro

Idealizado por Rafael Malenotti, cantor famoso pela atuação no Acústicos & Valvulados, o show Tremenda Noite do Rei é um espetáculo que celebra a obra e parceria de quase 60 anos entre a dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A apresentação acontece neste sábado (25), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). Ingressos a partir de R$ 80,00, no site ou na bilheteria do espaço cultural.

Acompanhado de uma big band com 10 músicos, Rafael Malenotti deve revisitar canções de todas as fases da dupla, como É Proibido Fumar, É Preciso Saber Viver, As Curvas da Estrada de Santos, Eu sou Terrível, Emoções, Café da Manhã e Sentado à Beira do Caminho.