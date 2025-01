Espaço 373 recebe tributo à cantora Maysa na voz de Tássia Minuzzo

A cantora Tássia Minuzzo apresenta nesta sexta-feira (24), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), um tributo à cantora Maysa (1936-1977). Acompanhada por Luis Henrique New (piano), Júlia Pezzi (baixo acústico) e Bruno Braga (baterista), Tássia traz para o show Simplesmente Maysa canções interpretadas com todo o sentimento e dramaticidade que ficaram consagradas na voz da artista. Ingressos entre R$ 21,00 e R$ 60,00, no site do Porto Verão Alegre.



Com voz grave, movida pela paixão, Maysa legou composições autorais que resistem ao tempo, sobretudo Resposta (1956), Tarde triste (1956), Ouça (1957) e Meu mundo caiu (1958), sendo que as duas últimas canções têm status de standard na música brasileira. O repertório conta ainda com músicas de compositores brasileiros e franceses, dentre eles Tom Jobim, Edu Lobo, Egberto Gismonti e Jacques Brel.