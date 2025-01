Demétrio Xavier e Coral Ka’aguy Porã faze show no aniversário da aldeia da Retomada Guarani

Desenvolvido pelo Ponto de Cultura Amó – Lugar de Bem Viver, o projeto Ecos – Quatro Estações de Arte e Sustentabilidade será lançado às 17h deste sábado (25), durante a comemoração do aniversário de oito anos da 1ª Retomada Guarani no Estado: Tekoa Ka'aguy Porã (Estrada 484), na cidade de Maquiné (RS). Na ocasião, haverá a estreia do álbum visual Ceú Azul (financiado pelo edital Funarte Retomada 2023 – Música), seguida de apresentação do Coral Ka'aguy Porã, e do recital Pacha, com o cantor, compositor, violonista e apresentador de Rádio Demétrio Xavier.

Assinado pelo Coral Ka'aguy Porã, Ceú Azul inclui seis músicas do repertório criativo do coral indígena, junto a filmagens para cada uma das faixas. No conjunto da obra, o álbum visual permite um mergulho profundo na arte e modo de vida Mbya Guarani, uma das diferentes culturas étnicas presentes no município de Maquiné, conhecido pela sua grande extensa área preservada de Mata Atlântica no Litoral Norte do Estado.

Composto por jovens e adultos da Tekoa Ka’Aguy Pora, durante o evento o Coral Ka'aguy Porã ainda irá executar ao vivo o canto Mbya Guarani. Finalizando as apresentações do dia, Demétrio Xavier

irá interpretar canções de Atahualpa Yupanqui, Victor Jara, entre outros, no recital inspirado no Cantos do Sul da Terra, título de seu terceiro álbum, de 2018, e também do programa que o cantor apresentou durante 13 anos na Rádio FM Cultura.

Ecos conta com recursos da Lei Complementar n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e tem apoio da Prefeitura Municipal de Maquiné. Além dos shows de abertura, a inicitaiva irá promover outras ações que sintonizam a música durante os meses de verão, como uma residência artística, entre os dias 17 e 23 de fevereiro (detalhes e inscrições pelo site www.amobemviver.com/ecos); o evento Viva Cultura!, que integrará feira, roda de conversa, banho de rio, mostra e show com a banda Arauco, no dia 22 de fevereiro; um final de semana de imersão de canto com a artista Adriana Deffenti, entre 1 e 2 de março; aulas de violão em grupo com o músico Lupe Schüler, entre 18 de março a 03 de junho; além de vivências de arte e sustentabilidade para alunos de rede pública de educação e show com a banda Tricuíras, que ocorrem em março, na Escola Estadual Leon von Langendonck.