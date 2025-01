Instituto Ling promove oficina de xilogravura neste sábado (25)

Neste sábado (25), a artista visual, gravadora, designer e professora Fernanda Brauner Soares, do ateliê Gravura na Tulipa, irá conduzir uma oficina de xilogravura, dentro da programação de verão do Instituto Ling (rua João Caetano, 440). A atividade acontece das 14h30min às 18h30min, e custa R$ 198,00 (vagas limitadas). As inscrições podem ser feitas no site ou na recepção do espaço cultural (neste caso, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h). Para participar, não é necessário conhecimento prévio.