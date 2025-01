Projeto do Lixo ao Livro ocupa Espaço Vitrine na Casa de Cultura Mario Quintana

A partir das 18h desta quinta-feira (23), a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 ) promove a ocupação do Espaço Vitrine (localizado na ala Oeste da Instituição) pelo Projeto do Lixo ao Livro. Voltado às ações de economia criativa que comercializam seus produtos e realizam ações paralelas, o espaço será palco de venda de cadernos, peças e livros artesanais, feitos de resíduos como caixas de leite, filtros de café, jornais, revistas, sacos de juta, fios e linhas. A iniciativa, que ocorre em parceria com o RS Criativo, segue até abril de 2025, com entrada franca.

Durante esse período, os visitantes poderão desfrutar de um ambiente que apresenta aspectos e curiosidades desse movimento artístico, e participar de duas atividades paralelas ministradas pelo artista idealizador da iniciativa, Alex Riegel, que desde 2019, estuda novas formas de transformar resíduos em livros artesanais. As ações são destinadas a maiores de 12 anos e acontecem no Quintana’s Bar, (no mezanino da ala Oeste da Inistituição), também com entrada franca.



Na programação, Riegel ainda coordena uma oficina de encadernação artesanal e reativação de resíduos domésticos e artesanais, agendada para o dia 8 de março, às 15h. A atividade possui dez vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. Todo o material será fornecido pela organização do evento. Já no dia 15 de março, também às 15h, o artista conduz o bate-papo Projeto do Lixo ao Livro - Uma História para Contar ao Mundo, que debate a origem da iniciativa.