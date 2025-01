'Coringa 2' e 'Megalópolis' lideram lista de indicações ao Framboesa de Ouro

"Coringa: Delírio a Dois", "Megalópolis", "Madame Web", "Reagan" e "Borderlands" tiveram o mesmo número de indicações à próxima edição do Framboesa de Ouro, prêmio que reconhece os piores filmes produzidos ano após ano.

As cinco produções lideram a lista de nomeações, anunciada nesta terça-feira (21), com seis indicações cada. O filme "A Batalha do Biscoito Pop-Tart" segue atrás com quatro indicações, enquanto "O Corvo" foi contemplado em duas categorias.

Entre os atores indicados à premiação estão Joaquin Phoenix e Lady Gaga, dupla principal da continuação de "Coringa" que concorre às categorias de pior ator e pior atriz, Cate Blanchett, indicada ao prêmio de pior atriz por sua performance em "Borderlands", e Jennifer Lopez, protagonista de "Atlas".

Na categoria de pior direção, Francis Ford Coppola e Todd Phillips se destacam por seus trabalhos em "Megalópolis" e "Coringa", respectivamente. Os organizadores do evento brincaram ao dizer que os premiados serão contemplados com "estátuas douradas de U$4,97 dólares".

Os indicados ao Framboesa de Ouro foram selecionados a partir de votações por e-mail enviadas para mais de 1000 votantes da organização, entre os quais estão críticos, jornalistas e fãs de cinema no geral. Os vencedores serão anunciados em um vídeo, que será divulgado no dia 1 de março, um dia antes da cerimônia do Oscar.

Confira todos os indicados à Framboesa de Ouro:

PIOR FILME

- "Borderlands"

- "Coringa: Delírio a Dois"

- "Madame Web"

- "Megalópolis"

- "Reagan"

PIOR ATOR

- Jack Black, "Dear Santa"

- Zachary Levi, "Harold e o Lápis Mágico"

- Joaquin Phoenix, "Coringa: Delírio a Dois"

- Dennis Quaid, "Reagan"

- Jerry Seinfeld, "A Batalha do Biscoito Pop-Tart"

PIOR ATRIZ

- Cate Blanchett, "Borderlands"

- Lady Gaga, "Coringa: Delírio a Dois"

- Bryce Dallas Howard, "Argylle - o Superespião"

- Dakota Johnson, "Madame Web"

- Jennifer Lopez, "Atlas"

PIOR ATOR COADJUVANTE

- Jack Black (apenas voz), "Borderlands"

- Kevin Hart, "Borderlands"

- Shia LaBeouf (como drag), "Megalópolis"

- Tahar Rahim, "Madame Web"

- Jon Voight, "Megalópolis", "Reagan", "Shadow Land" & "Strangers"

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

- Ariana DeBose, "Argylle - o Superespião & Kraven, o Caçador"

- Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher), "Reagan"

- Emma Roberts, "Madame Web"

- Amy Schumer, "A Batalha do Biscoito Pop-Tart"

- FKA twigs, "O Corvo"

PIOR DIRETOR

- S.J. Clarkson, "Madame Web"

- Francis Ford Coppola, "Megalópolis"

- Todd Phillips, "Coringa: Delírio a Dois"

- Eli Roth, "Borderlands"

- Jerry Seinfeld, "A Batalha do Biscoito Pop-Tart"

PIOR COMBO

- Qualquer dupla de personagens irritantes (mas principalmente Jack Black), "Borderlands"

- Qualquer dupla de "atores de comédia" não engraçados, "A Batalha do Biscoito Pop-Tart"

- O elenco completo de Megalópolis, "Megalópolis"

- Joaquin Phoenix e Lady Gaga, "Coringa: Delírio a Dois"

- Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (como "Ronnie e Nancy"), "Reagan"

PIOR PREQUE, RIP-OFF, REMAKE OU SEQUÊNCIA

- "O Corvo"

- "Coringa: Delírio a Dois"

- "Kraven, o Caçador"

- "Mufasa: O Rei Leão"

- "Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes"

PIOR ROTEIRO

- "Coringa: Delírio a Dois";

- "Kraven, o Caçador';

- "Madame Web";

- "Megalópolis";

- "Reagan";