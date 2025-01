Morre John Sykes, ex-guitarrista do Whitesnake, aos 65 anos

John Sykes, conhecido por ter sido guitarrista de bandas como Whitesnake e Thin Lizzy e por ter posteriormente liderado o grupo Blue Murder, morreu nesta segunda (20), aos 65 anos.

Um texto postado em seu perfil oficial nas redes informa que Sykes morreu "após uma dura batalha contra o câncer".

"Ele será lembrado por muitos como um homem de talento musical excepcional, mas, para aqueles que o conheceram pessoalmente, ele era uma pessoa atenciosa, gentil e carismática, cuja presença iluminava qualquer ambiente", continua o texto.

Nascido em Reading, na Inglaterra, Sykes deu início à sua carreira em 1980, sendo pertencente à onda de heavy metal que tomou o Reino Unido entre as décadas de 1970 e 1980 - e em meio à qual surgiram grupos como Iron Maiden e Judas Priest. Sua primeira banda foi o Streetfighter, sendo depois incorporado pelo Tygers of Pan Tang. Foi o sucesso com essa banda que chamou a atenção de Phil Lynott, líder do Thin Lizzy, que o convidou para gravar o disco Thunder and Lightning (1983), visto por muitos fãs como um dos melhores da banda.

Convidado por David Coverdale, vocalista do Whitesnake, para se juntar à banda como guitarrista principal, Sykes inicialmente disse não, por lealdade ao grupo Thin Lizzy, mas posteriormente acabou aceitando.

Com a nova banda, se apresentou na primeira edição do Rock In Rio, em 1985, para centenas de milhares de pessoas. Participou dos discos Slide it in (1984) e Whitesnake (1987), auge de sucesso nas vendas do grupo. Mais tarde, montou o projeto Blue Murder.

Sykes trabalhava em um novo álbum, anunciado com Sy-Ops, que chegou a lançar pelo menos um single.

"Acabei de ouvir a chocante notícia do falecimento de John... Minhas sinceras condolências à sua família, amigos e fãs...", escreveu o ex-colega de Whitesnake David Coverdale.

"Descanse em paz, lendário guitarrista John Sykes. Seu talento puro, solos eletrizantes e riffs inesquecíveis moldaram o som do rock para gerações", postou o perfil oficial da marca de guitarras Gibson.