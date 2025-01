Exposição 'Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano' retorna a Porto Alegre

Vista por mais de 40 milhões de pessoas em todo mundo, a exposição internacional Human Bodies - Maravilhas do Corpo Humano volta a Porto Alegre para curta temporada no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), a partir de 10 de março. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (22), pelo site Uhuu, com valores a partir de R$ 40,00 - preço especial de lançamento, que ficará valendo até 26 de fevereiro.O acervo da exposição com nove corpos reais, em poses inusitadas e numa visão tridimensional da espécie humana, ilustra os sistemas numa forma dinâmica. São corpos completos humanos verdadeiros que se doaram em vida para a ciência. Submetidos ao método da plastinação, estão expostas, mostrando as maravilhas que existem dentro do corpo humano. Alguns corpos destacam-se por estarem em posições esportivas, como é o caso da acrobata e do tenista. Ao longo das suas sete galerias, são mostradas ainda cerca de cem espécimes e órgãos com objetivo de que os visitantes conheçam a fundo a estrutura de cada sistema – um mergulho por pele e ossos, dos pés à cabeça. Será possível compreender doenças de uma maneira nova e também esclarecer os danos e lesões causados por problemas de saúde, como obesidade, artrite, câncer de mama e tabagismo, por exemplo, aos órgãos. Espécies de animais também estarão expostas, trazendo um fator ainda mais intrigante à mostra: nossas semelhanças e diferenças.