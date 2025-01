Estreia no Porto Verão Alegre, Ato-Cena une diversidade artística e inovação teatral

O Porto Verão Alegre promove, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), a estreia de Ato-Cena, o mais novo espetáculo da Nós Cia de Teatro. Sob a direção de Everson Silva, indicado ao Prêmio Quero-Quero pelo trabalho em Nós – Performance Teatral, o espetáculo promete envolver o público com sua proposta rica e inovadora. A peça acontece no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), sempre às 19h30min, e tem ingressos à venda no site do festival. Ato-Cena é um exercício cênico construído a partir das habilidades individuais de cada artista, reunindo música, poesia, dança e dramaturgia, e se destaca pela multiplicidade de linguagens e manifestações cênicas. A obra parte das inquietações e do repertório próprio do elenco, oferecendo uma experiência imersiva e reflexiva sobre a arte de criar e reinventar o teatro.O espetáculo traz ao palco uma série de monólogos e esquetes que exploram textos clássicos da literatura brasileira, além de criações inéditas da companhia. A diversidade artística do grupo é destacada, com uma abordagem que convida o público a uma reflexão profunda sobre o processo criativo no teatro.