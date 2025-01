Porto Verão Alegre reúne, no Palco Petrobras, bate-papos, shows, DJ sets e performances gratuitas

O Porto Verão Alegre inaugura o Palco Petrobras, espaço que funcionará como o ponto de encontro oficial do festival, para artistas e público aproveitarem com entrada franca. A iniciativa transformará o bar térreo da Casa de Cultura Mario Quintana em um espaço para receber bate-papos, shows e DJ sets gratuitos sempre nas quintas-feiras, das 18h até a 1h, unindo discussões e performances que abrangem música, teatro e literatura, com mediação da jornalista Bruna Paulin.



Na quinta-feira, dia 23 de janeiro, a escritora Martha Medeiros falará sobre as intersecções entre a literatura e o teatro, fazendo uma espécie de aquecimento para a programação do dia e já antecipando alguns detalhes do espetáculo Também Queria Te Dizer, que conta com o ator Emílio Orciollo Netto interpretando sete cartas masculinas escritas pela autora (e que estará na programação do festival dias 28 e 29 de janeiro, no Teatro Unisinos). Quem fechará essa noite do Palco Petrobras será o DJ Daniel Villaverde, turismólogo, músico e pesquisador que carrega em seu set atravessamentos de diferentes fronteiras e estilos.



Depois, no dia 30 de janeiro, o Porto Verão Alegre reunirá as personagens Cassandra Calabouço, drag queen interpretada por Nilton Gaffrée Jr., e a icônica Laurita Leão, criada por Lauro Ramalho, para uma conversa sobre diversidade no teatro. E a discotecagem da data ficará por conta da DJ Ju Qvedo.



No dia 6 de fevereiro, o ponto de encontro receberá um bate-papo sobre representatividade negra no teatro e na dança em Porto Alegre, com participação da bailarina, coreógrafa, produtora e realizadora La Negra Ana Medeiros e de Camila Falcão, cofundadora do grupo Pretagô. Depois, o espaço se transformará em uma pista de dança comandada pelo DJ Jones du Sergipe, sergipano radicado no Rio Grande do Sul, tocador do caos e das sutilezas do nordeste, do Brasil e das nossas fronteiras.



O encerramento do espaço será no dia 13 de fevereiro com um painel com representantes da Petrobras, do Porto Verão Alegre, do Ministério da Cultura, do Porto Alegre em Cena e do Palco Giratório Sesc para abordar diferentes assuntos que envolvem a produção de festivais culturais no país. O final da noite ainda contará com os sets groovados, percussivos e com requinte da DJ MARIGDAS, que propõe diferentes experiências sonoras na pista, a partir da sua pesquisa da arte e da cultura negra nas ruas e territórios negros de Porto Alegre.