Quarta edição do Júpiter Day une música, vídeo e debate em homenagem a ícone do rock gaúcho

Evento anual que celebra a obra de Júpiter Maçã, ícone do rock gaúcho e brasileiro, o Júpiter Day chega à quarta edição nesta quinta-feira (23), a partir das 21h, no Bar Opinião (José do Patrocínio 834). Ingressos, entre R$ 30,00 e R$ 100,00, estão à venda no Sympla. Evento que sempre ocorre sempre em janeiro, mês de aniversário do artista, o Júpiter Day deste ano está dividido em quatro volumes. A noite abre com a roda de conversa A Importância de Júpiter Maçã na Cultura Pop, com Paolo Zé, Roberto Panarotto, Filipe Duarte, Cida Pimentel e Fernanda Chemale, com mediação de Camila Diesel. A seguir, serão exibidos vídeos na Cinemateca do Maçã: Clipes e Raridades de Júpiter. Na sequência, o show Modern Kid reúne as bandas Jessie Jazz, Alice Kranen, Transmissão Beta e Bixo Cabeludo em releituras de canções clássicas de Flávio Basso, dos tempos de TNT e Os Cascavelletes. A noite encerra com Pescando Júpiter e Maçãs, show com ex-integrantes da banda de Júpiter, amigos e produtores resgatando grandes momentos da carreira da persona Júpiter Apple/Maçã.