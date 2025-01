'Ocidente Acústico' desta quinta-feira (23) terá como atrações as bandas The Trial e Death to Lovers

As bandas The Trial e Death to Lovers se apresentam nesta quinta-feira (23) no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), às 21h30min, dentro do projeto Ocidente Acústico. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 e estão à venda pela plataforma Sympla ou na bilheteria do local, a partir das 19h30min (no dia do show).

Contando com mais de 20 anos de estrada, The Trial mistura sonoridades do post-punk com outras influências, a exemplo do indie rock, criando um som único, moderno, sensível e urgente, que transborda amor por onde passa.



Já a Death to Lovers (D2L) mistura melancolia, post-rock, shoegaze, darkwave, post-punk e doom. Formada em 2008, em fevereiro de 2024 a banda lançou seu EP de estreia Monophobia.