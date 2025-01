'Duelo de pianos' retorna ao Encouraçado Butikin nas quartas-feiras de verão

A performance Duelo de pianos volta a acontecer no Encouraçado Butikin (av. Independência, 936), com sessões todas as quartas-feiras de janeiro e fevereiro, sempre às 20h30min. O evento é uma combinação de apresentação musical e interatividade, executada pela dupla de cantores e pianistas Mari Kerber e Gonzalo Lamego. Nesta edição do projeto, as apresentações ainda contarão com a participação de Luke Faro na bateria. As reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99820-8703 e a consumação mínima para a atividade custa R$ 50,00.

Misturando técnica, improviso e um repertório que transita entre clássicos atemporais e hits modernos de rock, pop e MPB – sempre com um toque de humor –, os pianistas interagem com a plateia, aceitam pedidos de músicas e desafiam os espectadores a testar seus conhecimentos musicais. No cardápio, a casa oferece uma variedade de petiscos e drinques exclusivos, completando a experiência.