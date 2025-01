Antropologia visual no Mars

O Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta a exposição Antropologia Visual Ocupa Mars. A mostra está hospedada na Galeria Arquipélago do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223), e reúne 17 trabalhos realizados por 27 artistas. Sob forma de etnografias visuais e audiovisuais, fotografias, desenhos, colagens e ensaios, as obras apresentam recortes de vivências sociais e culturais contemporâneas caracterizadas pela diversidade. A visitação é de segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h, sempre com entrada franca, até o dia 15 de fevereiro. A mostra busca aproximar o público e dar visibilidade à tradição de pesquisa, interpretação e produção no campo da antropologia visual e da imagem. A exposição estava, em maio de 2024, em processo de montagem no Memorial do Rio Grande do Sul, onde está localizada a sede do Mars. A enchente, contudo, fez com que a mostra fosse adiada e transferida para o Força e Luz, enquanto o prédio do Memorial passa por reformas.

O povo negro e a Revolução Farroupilha

A exposição Heroísmo Farroupilha, do artista plástico Zé Darci, está instalada no Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n). Ao todo, são 12 pinturas que destacam a participação do povo negro na Revolução Farroupilha, instaladas em cavaletes no vestíbulo superior da Ala Governamental. A exposição está aberta a servidores, participantes das agendas governamentais e àqueles que comparecerem às visitas guiadas, realizadas gratuitamente de segunda a sexta-feira, às 11h e às 16h, mediante agendamento pelo site da sede do Poder Executivo. Com ampla gama de cores, as telas retratam episódios marcantes da revolta gaúcha e se voltam especialmente para a participação dos Lanceiros Negros, por vezes não representada de maneira adequada na historiografia oficial.

O universo de Caio F. em cima do palco