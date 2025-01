Espetáculo 'Caio do céu' tem sessões a partir desta terça-feira (21) no Teatro do CHC Santa Casa

Caio Fernando Abreu para o palco, o espetáculo Caio do céu integra a programação do 26º Porto Verão Alegre, com sessões nesta terça (21), e também na quarta (22) e na quinta-feira (23), sempre às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Os ingressos custam entre R$ 21,00 e R$ 80,00 e estão à venda pelo site Transpondo o universo do jornalista, dramaturgo e escritorpara o palco, o espetáculointegra a programação do, com sessões nesta terça (21), e também na quarta (22) e na quinta-feira (23), sempre às 20h, no(av. Independência, 75). Os ingressos custam entre R$ 21,00 e R$ 80,00 e estão à venda pelodo Festival.

Através de vozes femininas, crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, música ao vivo e projeções, o espetáculo traz para a cena o próprio artista, por meio de vídeos, com trechos de suas entrevistas. No elenco, estão as atrizes Deborah Finocchiaro e Kiti Santos. A direção é de Luís Artur Nunes.

Priorizando parte da obra que valoriza a vida do escritor, o roteiro apresenta também uma face pouco conhecida de Caio Fernando Abreu: um homem vibrante e solar, que se revela desperto para o milagre da existência diante da iminência da morte - muitas vezes abordada com humor e profundidade. Seus textos abordam questões extremamente atuais: o mal-estar do homem que se quer livre diante de uma sociedade fraturada, conservadora e preconceituosa. Investindo no trabalho físico e sonoro para ser o canal por onde passam as palavras, as reflexões, as imagens deste que é um dos grandes autores da literatura brasileira, as atrizes também tocam instrumentos em cena (violão, violoncelo, flauta, saxofone e teclado), executando músicas de Fernando Sessé e Gustavo Petry, além das canções Muros e Alento, de Deborah F. e trechos das músicas Necessidade e Amor nojento, de Laura Finocchiaro



Em cartaz desde 2017, a peça foi indicada em seis categorias do Prêmio Açorianos de Teatro (espetáculo, roteiro, trilha sonora, produção, atriz e figurino), e vencedora em duas categorias do 8º Prêmio Válvula de Escape e Olhares da Cena 2018: Melhor Trilha Sonora e Melhor Atriz (Deborah Finocchiaro), além de render o prêmio de Melhor Atriz para Deborah Finocchiaro no 20º Rosário em Cena.