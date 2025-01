Mostra 'Heroísmo Farroupilha' reúne 12 obras do artista plástico Zé Darci no Palácio Piratini

A exposição Heroísmo Farroupilha, do artista plástico Zé Darci, chega ao Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n), a partir desta semana. Ao todo, 12 pinturas que destacam a participação do povo negro na Revolução Farroupilha foram instaladas em cavaletes no vestíbulo superior da Ala Governamental. A exposição está aberta a servidores, participantes das agendas governamentais e àqueles que comparecerem às visitas guiadas, realizadas gratuitamente de segundas as sextas-feiras, às 11h e às 16h, mediante agendamento antecipado pelo site da sede do Poder Executivo. Com ampla gama de cores, as telas retratam episódios marcantes da revolta gaúcha e se voltam especialmente para a participação dos Lanceiros Negros, por vezes não representada de maneira adequada na historiografia oficial. Nascido em 1960, em Arroio Grande, José Darci Barros Gonçalves, conhecido como Zé Darci, possui quase 25 anos dedicados às artes plásticas. Sua obra é marcada, principalmente, pelo destaque ao protagonismo negro, à ancestralidade e à história de homens e mulheres de periferias, quilombos e interiores do País.