"Sbornia em Revista" estreia novos episódios em sessão especial no GNC Moinhos

A websérie Sbornia em Revista, vencedora de prêmios nacionais e internacionais, está pronta para encantar os fãs novamente. No dia 20 de janeiro, às 21h, na Sala 01 do GNC Moinhos, serão exibidos dois novos episódios da temporada. Após a sessão de estreia, fechada para convidados, a série estará disponível no canal A Sbørnia Kontr'Atracka na plataforma YouTube.

]Os dois episódios inéditos, cada um com 30 minutos, marcam um novo capítulo na saga da estação espacial Sprotna 4, na qual Kraunus e sua trupe recebem convidados especiais para entrevistas e colaborações musicais. Por sua vez, o espetáculo A Sbørnia Kontr'Atracka voltará em fevereiro ao Theatro São Pedro, com ingressos já à venda pelo site do espaço cultural.