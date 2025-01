Peça 'Insignificância' reúne figuras famosas do século passado para discutir as consequências da fama

Montagem realizada a partir de texto do dramaturgo inglês Terry Johnson, a peça Insignificância desembarca em Porto Alegre para curta temporada no Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n), com espetáculos na sexta-feira (17), sábado (18, ambos às 20h) e domingo (19, às 18h). Dirigida por Victor Garcia Peralta, a comédia reúne os atores Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo em uma análise sobre as consequências da fama.Em um hotel na Nova York de 1953 se passa o hipotético encontro entre quatro famosas lendas norte-americanas – a estrela de cinema Marilyn Monroe; Albert Einstein, cientista criador da Teoria da Relatividade (que levou à criação da Bomba H e, consequentemente, à Bomba Atômica); Joe DiMaggio, renomado jogador de beisebol e marido de Marylin; e o senador norte-americano Joe McCarthy, que promoveu uma "caça às bruxas" nos EUA com o objetivo de criminalizar o comunismo e seus adeptos.Através das perspectivas de figuras que simbolizam alguns dos maiores fenômenos de popularidade do século XX, o autor reflete sobre as maneiras de lidar com a fama (ou com a perda dela): a rejeição por parte do cientista, a aceitação hesitante, personificada no mito sexual que Marilyn continua a representar, e a decepção quando a fama se dissipa, refletida no personagem do jogador.