Obras Comentadas recebe Vicente Barreto e Rafael Barreto para falarem sobre o álbum Na Força e Na Fé

Projeto virtual que discute grandes obras da música popular brasileira, o Obras Comentadas inicia sua temporada 2025 neste sábado, dia 18 de janeiro, recebendo os músicos Vicente Barreto e Rafael Barreto para um bate-papo sobre o álbum Na Força e Na Fé, lançado no segundo semestre do último ano. A conversa, com realização do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, poderá ser acompanhada gratuitamente, às 16h, pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, apresentador e idealizador do projeto.O disco é o 13º álbum autoral de Vicente Barreto, e conta com participações especiais de Alceu Valença, Chico César e Zeca Baleiro, além de parcerias com Zeh Rocha, Sonekka e Renato Teixeira. Produzido por Rafael Barreto, filho de Vicente, o trabalho chegou ao público pela Saravá Discos, com distribuição da ONErpm.Essa será a 51ª edição do Obras Comentadas. Desde o seu surgimento em 2020, em meio à pandemia, a iniciativa já recebeu dezenas de artistas, produtores, críticos e instrumentistas para comentarem grandes produções fonográficas do Brasil. Nomes como José Miguel Wisnik, Humberto Gessinger, Edu Lobo, Cristóvão Bastos, Celso Viáfora, MPB4, Cida Moreira, Sandra Pêra, Guinga, Arthur de Faria, André Mehmari, Lucinha Lins e Leila Pinheiro estão entre os tantos que já passaram pelas rodas de conversa promovidas pelo projeto. Todos os bate-papos estão disponíveis gratuitamente no YouTube - os vídeos recebem legendas para acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.Quem quiser colaborar com a produção do projeto pode participar do clube de assinaturas do canal. Assinantes que contribuem com valor igual ou superior a R$ 50 recebem como recompensa a participação em encontros mensais com Felipe Antunes sobre a história da MPB. Os interessados podem contribuir pelo site https://benfeitoria.com/projeto/obracomentada.