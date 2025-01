Tonho Crocco é a atração deste sábado no Ramblas Atlântida

A programação cultural de verão do Ramblas Atlântida (Av. Central, 2.060 - Xangri-Lá) continua neste sábado (18), às 21h30min, com a presença do cantor Tonho Crocco no Palco Ulbra Multi RS. A apresentação tem entrada franca. Entre os nomes mais importantes da música do RS e com 30 anos de carreira, Tonho ficou nacionalmente conhecido como vocalista e compositor da Ultramen. Paralelamente, desenvolveu sua carreira solo já tendo lançado dois álbuns e um EP. Também é o vocalista da banda Tributo a Tim Maia, com a qual já realizou shows em todo o Brasil, duas turnês nos Estados Unidos e uma na Europa.