Longa-metragem‘Maria Callas’ estreia no Brasil nesta quinta-feira (16)

Estrelado por Angelina Jolie, o aguardado longa-metragem Maria Callas, do diretor Pablo Larraín, chega às telonas do País nesta quinta-feira (16) contando a história de uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos. O filme revela o que há por trás da fama da cantora lírica que dá título ao trabalho, representando a vulnerabilidade da mulher real, conforme reimagina seus últimos dias de vida.

Recepcionada com muitos aplausos pelo público na sua estreia mundial no Festival de Veneza, a produção audiovisual é forte candidata à temporada de premiações, especialmente pela performance da atriz norte-americana, que já foi reconhecida com indicações ao Globo de Ouro e Critics Choice Awards. Com distribuição da Diamond Films, o filme ainda é estrelado pelo ator indicado ao Oscar Kodi Smit-McPhee, além de contar com Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino no elenco.