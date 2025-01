Evento 'O grande encontro – reconstruindo o Rio Grande' leva música regional para Capão da Canoa

A próxima edição do projeto O grande encontro – reconstruindo O Rio Grande acontece nesta sexta-feira (18), às 19h, no Largo do Baronda, em Capão da Canoa (RS). O show de clássicos da música regional reunirá artistas do cancioneiro gaúcho, como César Oliveira e Rogério Melo, Elton Saldanha, Shana Müller, Neto Fagundes e Joca Martins e terá entrada franca para o público. A realização faz parte do Programa Banrisul Reconstruir RS, que direcionou um aporte histórico de R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado.

Este é o segundo espetáculo da turnê itinerante que irá percorrer mais seis cidades do interior do Rio Grande do Sul, sempre com apresentações gratuitas em espaços públicos. A primeira ocorreu em setembro de 2024, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Na ocasião, também foi celebrado o aniversário de 96 anos do Banrisul. Criado em 2013, o projeto promoveu, ainda, outras dez apresentações no Auditório Araújo Vianna, e uma apresentação especial na Sogipa, também em Porto Alegre. Ao longo deste período, o evento contou com a participação de dezenas de intérpretes e músicos da cultura gaúcha, como Renato Borghetti, Os Serranos, Gaúcho da Fronteira, Daniel Torres, Luiz Marenco, Yamandu Costa, entre outros.