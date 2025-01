Documentário sobre vida e obra de Luiz Melodia chega aos cinemas nesta quinta-feira (16)

Narrado todo em primeira pessoa, o documentário musical Luiz Melodia - no coração do Brasil estreia nas telas de cinemas do País nesta quinta-feira (16). Com direção de Alessandra Dorgan, o novo lançamento da distribuidora Embaúba Filmes revisita entrevistas antigas e arquivos raros do ator, cantor e compositor carioca, falecido em agosto de 2017, nas quais ele mesmo fala de modo apaixonado sobre o lugar onde nasceu.

Conhecido como "Poeta do Estácio", em sua obra Luiz Melodia criou composições intimamente atreladas à poesia marginal e ao bairro localizado na Zona Central do Rio de Janeiro. "No filme, ele fala que a música que mais gosta de cantar é Estácio, Holly Estácio. É uma declaração de amor àquele lugar", destaca a diretora musical do documentário, Patrícia Palumbo, que também assina o roteiro ao lado de Alessandra e de Joaquim Castro.



Combinando mais de 30 músicas aos depoimentos do cantor, Luiz Melodia - no coração do Brasil recria cenas de suas composições, que explicitam como o bairro onde nasceu foi seminal para seu trabalho como músico. "O Estácio acalma os sentidos dele. É como a Bahia, que é régua e compasso para Gilberto Gil: é o lugar para onde ele vai quando precisa. É onde ele tira inspiração e acolhimento", conclui Patrícia, que foi amiga pessoal do artista.

O documentário produzido pela bigBonsai, em coprodução com a MUK e a Plate Filmes, apresenta, ainda, outros tópicos da vida e obra do artista, refletindo a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 1970.