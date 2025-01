Neil Gaiman responde a acusações e diz que nunca fez sexo sem consentimento

Após a revista Vulture publicar uma reportagem detalhada sobre as acusações de assédio contra Neil Gaiman, o escritor britânico se pronunciou pela primeira vez. "Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividades sexuais não consensuais com ninguém. Nunca."

O autor de "Coraline" publicou em seu site pessoal uma declaração na qual afirma que, apesar de as histórias sobre os casos já estarem circulando há meses, ele permaneceu em silêncio até agora "por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias e por desejo de não atrair ainda mais atenção para muitas informações erradas".

Algumas das mulheres que se dizem vítimas do autor compartilharam suas histórias primeiro no podcast "Master", lançado em julho do ano passado, e depois na Vulture. Elas o acusam de assédio, coerção e abuso sexual.

O autor afirma que, na matéria publicada na revista americana, há momentos que "reconhece parcialmente" e outros em que não reconhece nada. Para ele, há "descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que, enfaticamente, não aconteceram", além de fatos distorcidos.

"Voltei para reler as mensagens que troquei com aquelas mulheres durante e depois das ocasiões que posteriormente foram relatadas como abusivas", diz Gaiman. Segundo ele, as mensagens mostram "pessoas desfrutando de relacionamentos sexuais inteiramente consensuais e querendo se encontrar novamente".

Por outro lado, o escritor diz "que poderia e deveria ter feito muito melhor". Gaiman afirma que estava "sexualmente disponível, mas emocionalmente indisponível" e que isso o levou a ser "descuidado com os corações e sentimentos das pessoas".

Com isso, o autor afirma estar num processo de aprendizagem. "Entendo que nem todos vão acreditar em mim ou sequer se importar com o que digo, mas continuarei fazendo esse trabalho, por mim, pela minha família e pelas pessoas que amo."

Ele se diz preparado para assumir a responsabilidade por qualquer erro que tenha cometido, mas não aceita ser descrito de modo falso. "Eu não aceito que tenha havido qualquer abuso", afirma Gaiman.