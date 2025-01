Incêndios em LA destroem acervo original do criador do dodecafonismo Arnold Schoenberg

No ano passado, o mundo da música erudita celebrou o sesquicentenário de Arnold Schoenberg (1874-1951), um dos compositores mais importantes do século 20. No entanto, os incêndios florestais que afetam o Sul da Califórnia trouxeram uma notícia triste. O fogo atingiu a Belmont Music Publishers, editora dedicada exclusivamente à preservação e promoção das obras do criador do dodecafonismo.O incêndio consumiu manuscritos, partituras originais e obras impressas do compositor austríaco que estavam guardados na editora localizada em Pacific Palisades, em Los Angeles, onde se iniciou a queimada."Perdemos todo o nosso acervo de materiais. Esperamos que em breve possamos 'ressurgir das cinzas' em um formato totalmente digital", disse a empresa em um comunicado."Para uma empresa que se concentrava exclusivamente nas obras de Schoenberg, essa perda representa não apenas uma destruição física da propriedade, mas um profundo golpe cultural", complementa o comunicado assinado por Larry Schoenberg filho de Arnold e editor da Belmont.Arnold Schoenberg, que nasceu em Viena, revolucionou a música com o desenvolvimento do dodecafonismo, um sistema que busca substituir a tonalidade tradicional por um novo tipo de ordem. Suas composições desafiaram abordagens convencionais de harmonia e forma e remodelaram o curso da música moderna.Ele começou a sua carreira com obras pós românticas, mas logo se distanciou das estruturas tradicionais e criou o método que aboliu a tonalidade e passou a utilizar todas as 12 notas da escala cromáticas.O compositor foi ainda autor dos livros Harmonia (Unesp), Funções Estruturais da Harmonia (Via Lettera) e Exercícios Preliminares em Contraponto (Via Lettera).