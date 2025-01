Cine Esquema Novo divulga selecionados da Mostra Competitiva Brasil

O 15º Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira divulgou os selecionados para a Mostra Competitiva Brasil do evento, que ocorre de 14 a 23 de fevereiro em diversos espaços de Porto Alegre e com entrada franca. Do total de 675 inscritos, 49 obras foram escolhidas para integrar a principal mostra da programação do festival. Foram mais de 282 horas de material avaliadas e selecionadas pelo time de curadores formado por Dirnei Prates, Kamyla Belli, Jaqueline Beltrame e Ramiro Azevedo. O festival, há mais de duas décadas e quinze edições, derruba as barreiras simbólicas e experienciais entre o cinema e as artes visuais para exibir obras tanto na sala de cinema quanto em museus, galerias e espaços públicos. A lista completa está disponível no site https://www.cineesquemanovo.org/. A programação do CEN ocupará a Cinemateca Capitólio, Goethe Institut Porto Alegre, Cinemateca Paulo Amorim, MACRS - Galeria Sotero Cosme, Casa de Cultura Mario Quintana e Casa Baka.Repetindo o sucesso de 2021, a organização do festival segue com a proposta do Caderno de Artista para a Mostra Competitiva Brasil. São diversos conteúdos que serão construídos em parceria com cada um dos selecionados e estarão disponíveis em um ambiente digital criado para cada participante. A seleção conta com 16 projetos assinados por duos ou grupos, 24 realizadoras, 33 realizadores, além de artistas trans e não-bináries. Temáticas como memória e história, identidade queer, exploração da natureza, territorialidade, laços familiares, protagonismo trans, empoderamento da negritude, ocupações políticas e territoriais, nova memória da presença indígena e negra no imaginário brasileiro, direitos humanos, saúde mental, entre outras, pautam os títulos selecionados a partir de 17 Estados brasileiros, e oito produções assinadas por brasileiros realizadas no exterior (ou em coprodução internacional).