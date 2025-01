Canal Brasil estreia série 'Na Guerra dos Outros', inédita na televisão

Inédita na televisão, a série Na Guerra dos Outros, de José Joffily e Pedro Rossi, chega ao Canal Brasil em formato de maratona nesta quinta-feira (16), a partir das 22h30min. Em cinco episódios de 25 minutos cada, a produção acompanha a história de três brasileiros - Patrick, Bruno e Vando - que se voluntariam para servir na Legião Estrangeira Francesa, aberta a recrutas estrangeiros que queiram servir nas Forças Armadas Francesas.Patrick tenta realizar o sonho de entrar na Legião; Bruno está em processo de admissão; enquanto Vando, que é veterano, serviu durante cinco anos na Legião Estrangeira Francesa e escolheu permanecer na França, se casou e teve filhos. Os relatos e experiências transitam entre a esperança e a desilusão, o início de carreira e a maturidade de quem já viveu de perto diversas situações de guerra. O projeto da série teve origem a partir do longa-metragem Soldado Estrangeiro, dirigido pela mesma dupla e lançado nos cinemas em 2020. SinopsePor que tantos brasileiros se voluntariam para servir na Legião Estrangeira Francesa? Patrick, Bruno e Vando são alguns deles. Patrick tenta realizar o sonho. Com Bruno, vamos até os testes iniciais de admissão, que ele executa com precisão. Já Vando é veterano. Nascido em Belém do Pará, serviu durante cinco anos na Legião Estrangeira Francesa, atuando em bases militares francesas em países africanos. Mesmo depois de já ter dado baixa da Legião, Vando decidiu permanecer na França, se casou e teve filhos.