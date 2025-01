Ator de sucesso em novelas como Fina Estampa e Malhação, Fábio Keldani lança single

O cantor e ator Fábio Keldani, conhecido por sua versatilidade artística, anuncia o lançamento de seu mais novo single, Por Faltar um Parafuso em Você. A novidade está disponível em todos os aplicativos de música com uma mensagem autêntica, refletindo as complexidades e as belezas dos relacionamentos. Ao longo do ano, serão lançados nove singles que formarão um álbum ao final.A mensagem central do single é uma reflexão sobre a felicidade e o aprendizado constante na vida. "Não sabemos tudo da vida, mas sabemos nos fazer bem felizes", diz Keldani, destacando a importância de reconhecer a presença de Deus e a humildade necessária para continuar aprendendo. Já o estilo musical de Por Faltar um Parafuso em Você, definido como MPB com nuances de Pop, foi escolhido por sua modernidade, simplicidade e sinceridade, características que Keldani valoriza em sua música. Fábio Keldani iniciou sua trajetória artística no teatro, estudando violão e atuando em peças desde os 15 anos. Sua paixão pela música e pela atuação nasceu simultaneamente, levando-o a desenvolver uma carreira rica e diversificada. Durante os anos 2000 a 2018, Keldani se consolidou como ator na Globo, participando de novelas como Fina Estampa, Viver a Vida, Caminho das Índias, Sítio-do-Picapau-Amarelo e a saudosa Malhação. Trabalhou ao lado de grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Tony Ramos, Cássia Kis, Eliane Giardini e Osmar Prado.Sua experiência na atuação inclui também a participação em programas diversificados, e uma de suas composições foi tema de abertura do programa Gente Inocente, apresentado por Márcio Garcia. Esse amplo leque de atividades artísticas reflete a versatilidade e a dedicação de Fábio Keldani ao seu ofício.